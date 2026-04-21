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A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que mañana miércoles 22 de abril, la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá sus puertas, luego del atentado de ayer que dejó como saldo dos personas fallecidas y varias heridas.

Asimismo, se informó que el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

“El sitio patrimonial operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno”, se lee en la tarjeta informativa.

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melc

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