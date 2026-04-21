Tras los hechos ocurridos ayer lunes, 20 de abril, en la zona arqueológica de Teotihuacán el tema más relevante son los protocolos de seguridad en las zonas arqueológicas que existen y que se reforzarán, como dieron cuenta esta mañana en la conferencia matutina.

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El General de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Guardia Nacional afirmó en la conferencia matutina que en la zona arqueológica de Teotihuacán tienen un destacamento de 30 elementos de la Guardia Nacional para proteger el patrimonio cultural y que apoyan al personal que se encuentra en cada uno de los cinco accesos.

"Tenemos un destacamento de seguridad compuesto por 30 elementos que se encargan de la protección del patrimonio cultural en esa zona arqueológica. En apoyo del personal que se encuentra en los cinco accesos se encuentra un turno integrado por 10 elementos, cada uno de ellos, que se dedican a hacer rondines en esta zona arqueológica evitando que se sustraigan piezas o se dañe el patrimonio cultural", destacó el comandante de la Guardia Nacional.

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Luego de reiterar que es la primera vez que un hecho así ocurre en México, la presidenta Sheinbaum aseguró que la pregunta es cómo este hombre entra con un arma a una zona arqueológica, y esa es la pregunta que se hacen todos. “No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido, porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente ahora que se presenta esta situación, obviamente como autoridad tenemos que decir, debe haber más controles de seguridad para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”.

Por ello, dijo, ha pedido la coordinación entre la secretaria de Gobernación y la secretaría de Cultura para reforzar la seguridad, “lleva tiempo poner arcos de rayos x” y dijo que le ha pedido al comandante de la Guardia Nacional reforzar la vigilancia en todos los accesos no solo de Teotihuacan sino en todos los sitios arqueológicos, “ya hay destacamentos en la Guardia Nacional alrededor de todos los sitios arqueológicos, ahora es importante que haya mayor seguridad y reforzar las medidas en todos los sitios arqueológicos y turísticos de nuestro país”.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló la “relevancia cultural” de Teotihuacan y agregó que por mandato de la presidenta Sheinbaum se ha ordenado el “inmediato fortalecimiento de la seguridad en las zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país, se incrementará la presencia de Guardia Nacional, se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso, se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos”.

Dijo además que nunca había ocurrido un hecho tan lamentable en una zona arqueológica de nuestro país, zonas que reciben a miles y millones de visitantes al año que visitan estas zonas arqueológicas y jamás había habido un solo incidente. Y ante el Mundial de futbol habrá un reforzamiento de seguridad, que ya existe, pero se fortalecerá.

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