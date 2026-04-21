El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, mencionó que el joven Julio César Jasso, atacante solitario de la zona arqueológica de Teotihuacán, adquirió por 40 mil pesos el arma que usó.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 20 de abril en Palacio Nacional, el fiscal mexiquense mencionó que los cartuchos los adquirió el atacante por 10 mil pesos.

“El perpetrador había adquirido un arma de fuego, todavía no sabemos con precisión dónde lo hizo. Tuvo un costo de 40 mil pesos, eso sí lo sabemos, en algún momento lo manifestó de alguna forma.

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“También manifestó haber adquirido cartuchos suficientes por un importe de 10 mil pesos del calibre correspondiente a esa arma, en el entendido que había más de 50 elementos balísticos sin percutir en una bolsa que portó en todo momento, a paz y medida que realizaba la agresión”, explicó.

Abundó que las balas son de la marca Águila de fabricación nacional: “Se comercializan en las instancias correspondientes, son de uso policial, no son de uso restringido, reservado, lo son, pero también tienen una connotación también de fuerzas civiles de seguridad; es decir, son más accesibles que los calibres de mayor poder”.

Comentó que en la zona arqueológica de Teotihuacán, el agresor de 27 años de edad y originario de Tlapa, Guerrero, percutió 14 elementos balísticos en contra de las autoridades que actuaron y de los turistas.

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