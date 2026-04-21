La mañanera de Sheinbaum, 21 de abril, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum destaca que el atacante "estaba influenciado en episodios que ocurrieron en el exterior y no está vinculado a hechos de delincuencia".

Aclara que en los sitios arqueológicos nunca hubo arcos de seguridad porque no se había suscitado un caso como el de este lunes, pero que a partir de ahora se tendrá mayor seguridad para evitar que personas entren con armas de fuego u objetos que puedan causar daños a otras personas.

"Teniendo este caso nos hace reforzar todas las medidas de seguridad en los sitios arqueológicos del país", dice la Presidenta.

Sheinbaum Pardo dice que el atacante tenía 27 años, no era un adolescente, y que su gobierno fortalecerá el vínculo familiar y mañana presentará un programa para la salud mental.