La mañanera de Sheinbaum, 21 de abril, minuto a minuto

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Ataque en Teotihuacán deja 13 lesionados de cinco nacionalidades; siete con impactos de bala y un menor entre las víctimas
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 08:13 AM
Claudia Sheinbaum destaca que el atacante "estaba influenciado en episodios que ocurrieron en el exterior y no está vinculado a hechos de delincuencia".
Aclara que en los sitios arqueológicos nunca hubo arcos de seguridad porque no se había suscitado un caso como el de este lunes, pero que a partir de ahora se tendrá mayor seguridad para evitar que personas entren con armas de fuego u objetos que puedan causar daños a otras personas.
"Teniendo este caso nos hace reforzar todas las medidas de seguridad en los sitios arqueológicos del país", dice la Presidenta.
Sheinbaum Pardo dice que el atacante tenía 27 años, no era un adolescente, y que su gobierno fortalecerá el vínculo familiar y mañana presentará un programa para la salud mental.
Nación 08:11 AM
García Harfuch asegura que la seguridad del Mundial está garantizada, tras el ataque ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Nación 08:08 AM
Sheinbaum agradece al secretario de seguridad y al fiscal del Edomex, por su pronta actuación en este hecho.
Nación 08:08 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dice que el atacante fue neutralizado con una herida de bala por elementos de la Guardia Nacional, lo que permitió que el sujeto no siguiera disparando contra las personas.
Menciona que, por mandato de la presidenta Sheinbaum, se fortalecerá la vigilancia de la zona, para la seguridad de los visitantes, y se identificará y se prevendrá cualquier amenaza.
Nación 08:05 AM
Claudia Curiel, secretaria de Cultura, indica que, al momento de enterarse de los hechos, se trasladó a la zona del ataque, así como a los hospitales donde se encuentran las víctimas.
Nación 08:01 AM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dice que personal de la dependencia federal se trasladó a los hospitales donde se encuentran las personas heridas.
Señala que siete de las 13 personas heridas permanecen en atención hospitalaria, mientras que seis ya fueron dadas de alta.
Menciona que también se tiene coordinación con Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, donde fueron y son atendidas las personas heridas, así como con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.
Nación 08:00 AM
El General de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Guardia Nacional, detalla el momento en que elementos actuaron al llegar al lugar de los hechos y llevaron a cabo el protocolo para neutralizar al agresor.
Nación 07:56 AM
José Luis Sánchez Martínez, fiscal general del Estado de México, indica que el agresor tenía varias armas consigo al momento del ataque: armas de fuego, armas blancas, su credencial del INE, teléfono celular análogo, manuscritos pertenecientes a hechos similares ocurridos en 1999 en Columbine.
Señala que el agresor activó una pistola revólver calibre .38 con dos cartuchos sin percutir y uno percutido, y tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en dos ocasiones.
Indica que los consulados de los países a los que pertenecen las personas heridas ya fueron notificados y brindan la ayuda necesaria a sus connacionales. Se trata de personas de EU, Brasil, Canadá, Rusia y Colombia.
Menciona que el agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez y perdió la vida en el lugar luego de que se disparara.
Explica que la ciudadana canadiense asesinada por el agresor murió por un impacto de bala en la cavidad torácica.
Nación 07:47 AM
Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, explica cómo se dio el ataque en Teotihuacán, donde un hombre comenzó a disparar contra los asistentes al complejo cultural.
Indica que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el sujeto armado, le dieron un balazo en la pierna y fue cuando el sujeto decidió quitarse la vida.
"Esta persona actuó sola, se ubicó en qué vehículo arribó (un Uber), el hotel donde se había estado alojando", declara el secretario de Seguridad del Edomex, Cristóbal Castañeda Camarillo.
Nación 07:40 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta comienza diciendo que, debido a los acontecimientos en Teotihuacán, se presentará este martes un informe sobre los hechos.
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