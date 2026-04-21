A pesar de un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó como saldo dos muertos y 13 personas heridas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que es seguro estar en México, pues en el primer bimestre del año se ha registrado la visita de 16 millones de turistas.

“Es seguro estar en México tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas, visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer es un episodio que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? pues tomar medidas pertinentes”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, la Mandataria federal expresó que la agresión registrada ayer es una situación que no se había presentado previamente, por lo que las autoridades ya trabajan en las investigaciones para determinar qué motivó al agresor a cometer este hecho.

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Sobre la alerta de seguridad emitida por la embajada de Estados Unidos, la cual pedía contactar a autoridades de ese país en caso de encontrarse cerca del lugar del ataque, la Jefa del Ejecutivo señaló que tienen sus propios protocolos para emitir estos llamados.

Respecto a la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en junio, la mandataria indicó que existen todas las garantías de seguridad durante los partidos en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Explicó que tras la muerte registrada en el partido inaugural del Estadio Banorte, se fortalecen protocolos de respuesta.

“Se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio. Entonces está la FIFA, su representación nacional, hay una representación que viene directamente del presidente (Gianni) Infantino de la FIFA, el equipo de la Jefa de Gobierno y nuestro equipo para garantizar la seguridad”, dijo.

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Aseguró que el turismo en México nunca ha tenido ningún problema y se trabajará en los tres estados sedes de este torneo así como en actividades culturales y deportivas en el marco del mundial de futbol.

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