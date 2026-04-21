A dos meses del operativo que llevó a la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expresó que no se han registrado hechos violentos desde entonces.

“En las primeras 24 horas después del operativo fue cuando hubo los incidentes bloqueos, etcétera, pero para las 48 y posterior 72 horas, todo estaba controlado. Al momento no hemos tenido ningún tipo de repunte de violencia de relacionado con esta operación que se realizó y así continuaremos en un patrullaje constante”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, el funcionario indicó que continúan las investigaciones de personas que realizaron quemas a vehículos y establecimientos tras el abatimiento del capo.

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“En su momento presentamos varios detenidos que se hicieron por esos bloqueos. Hubo una cantidad considerable de detenidos y las investigaciones continúan sobre el grupo criminal, sobre este grupo criminal y sobre otros, por supuesto”, expresó García Harfuch.

Tras la captura de El Mencho, distintas aerolíneas cancelaron sus vuelos a Puerto Vallarta, se presentaron hechos violentos en gasolineras y carreteras de Jalisco, se fugaron reos de un penal y autoridades federales aseguraron cargas de dinamita que habían sido colocadas en un puente.

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