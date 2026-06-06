Si eres de esos viajeros que buscan relajarse sin preocuparse por dónde comer o qué actividades realizar, el hotel Waldorf Astoria Riviera Maya ya tiene una opción para cubrir todas tus necesidades en tus próximas vacaciones.

Recientemente, el hotel anunció su modalidad todo incluido. En Destinos te decimos lo que ofrece para una estancia effortless.

¿Cómo es el todo incluido del hotel Waldorf Astoria Riviera Maya?

Con el propósito de ofrecer una experiencia exclusiva en la hospitalidad, el Waldorf Astoria Riviera Maya presenta su paquete todo incluido para disfrutar el Caribe Mexicano con alta gastronomía, mixología premium y experiencias únicas.

Esta estrategia responde a una demanda creciente de viajeros que buscan experiencias de alta gama con mayor comodidad. Por eso, su nuevo paquete mantiene elementos característicos de la cadena, lo que demuestra que el concepto “todo incluido” puede adaptarse a estándares de lujo más sofisticados.

Al hospedarte, uno de los principales beneficios es el acceso a las siguientes experiencias culinarias:

Malpeque, con un menú especializado en mariscos y cocina costera contemporánea.

JA’O, propuesta culinaria inspirada en los sabores mexicanos.

Chaya, platillos preparados con ingredientes locales y de temporada, adquiridos directamente de productores locales.

Peacock Alley, con desayunos continentales, café todo el día, comida de bar y cocteles variados.

Pool Bar, espacio junto a la alberca donde se sirven opciones como tacos o rollitos de langosta, así como bebidas tropicales y cervezas.

Descubre todo sobre el nuevo paquete todo incluido del hotel Waldorf Astoria Riviera Maya. Foto: Cortesía Waldorf Astoria Riviera Maya

Leer también Ir a Japón: qué se sabe de la nueva autorización de viaje JESTA

El paquete también incluye servicio a la habitación o suite de lujo las 24 horas y un minibar, con bebidas y snacks para descansar mientras ves la tele o contemplas la vista al mar.

Otro dato que debes saber es que la barra libre aplica desde las 11:00 a las 23:00 horas, el horario perfecto para disfrutar las experiencias culturales del hotel, las activaciones en espacios como las piscinas y el centro fitness.

Con el todo incluido, podrás disfrutar menús especializados en los 5 restaurantes del hotel. Foto: Cortesía Waldorf Astoria Riviera Maya

¿Cuánto cuesta el todo incluido del hotel Waldorf Astoria Riviera Maya?

Dependiendo de la temporada, el número de huéspedes y la categoría de la habitación, la tarifa del todo incluido por noche, por habitación, puede ser de...

1 huésped: $630 hasta $1500 dólares

2 huéspedes: $700 hasta $1700 dólares

4 huéspedes: $1,000 hasta $2,000 dólares

Mientras que las suites con vista al mar o suites presidenciales con vista al mar alcanzan tarifas que van desde los $3,000 a $7,000 dólares por noche.

Las propinas ya están incluidas.

Si quieres llevar a tu animal de compañía, tienes que pagar un monto adicional de $150 dólares.

Disfruta el atardecer en la playa del hotel Waldorf Astoria Riviera Maya. Foto: Cortesía Waldorf Astoria Riviera Maya

¿Dónde se ubica el hotel Waldorf Astoria?

El hotel Waldorf Astoria Riviera Maya se encuentra a aproximadamente a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Al ofrecer hospedaje, alimentos, bebidas y diversas actividades en un solo plan, los viajeros pueden aprovechar mejor su tiempo de descanso y tener mayor control sobre sus gastos durante la estancia. ¿Te animas a disfrutar el lujo y la belleza de la Riviera Maya de esta manera?

Leer también Así son las fiestas de la vendimia 2026 en Guanajuato

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters