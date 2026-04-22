Días antes de su participación en el Festival de Arte y Ciencia El Aleph, la doctora en medicina y filosofía, neurocientífica, patóloga y compositora estadounidense, Elaine Bearer, habló con los medios de comunicación sobre la conferencia que ofrecerá sobre el cruce entre la ciencia y el arte y “cómo estas dos ramas humanas se conjugan entre sí".

A menudo, dijo, es cuestionada sobre cómo se dio este cruce en su vida profesional. Su padre, que era ingeniero eléctrico, fue una de sus mayores inspiraciones. Recordó que él tuvo un laboratorio de ingeniería en su casa y que ella creció jugando en ese laboratorio, diseñando circuitos y experimentando de forma lúdica.

Añadió que ella estudia la comunicación entre la música y la ciencia, disciplinas que no considera tan distintas. De empezar con el estudio de música clásica, quiso, paralelamente, explorar qué pasaba en su cabeza durante el proceso creativo, por lo que empezó a estudiar Biología y Neurociencia en busca de respuestas.

Al ser cuestionada sobre el Alzheimer, abundó en que ha jugado con las ideas de la cognición y el pensamiento: “Estoy muy interesada en cómo nuestra imaginación surge de esta compleja red al interior de nuestras cabezas. Y esa imaginación llega a la música y yo imagino música todo el tiempo. Es una cosa constante. Imagino respuestas científicas, conceptos y preguntas todo el tiempo. De alguna manera salen de esta increíble y compleja cosa en mi cabeza”.

“Por lo tanto, he estado interesada en cómo las enfermedades intervienen con esta red y cómo eso resulta en las sensaciones, comportamiento y pensamiento de la persona”.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, fueron relevantes las afirmaciones de la doctora sobre los mayores misterios que rondan al cerebro humano. Enlistó tres: el origen de los sueños y la imaginación, y el destino de la mente después de morir.

Añadió que la Inteligencia Artificial nunca podrá concebir algo con sensibilidad.

El Festival de Arte y Ciencia El Aleph, que organiza Cultura UNAM, será del 7 al 17 de mayo. “Nuevas Narrativas” es su eje este año.

La conferencia de Elaine Bearer será el 8 de mayo, al mediodía, en la Aldea Aleph (Sala Miguel Covarrubias).