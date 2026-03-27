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El cantante de regional mexicanoal fin tiene un compañerito con quien jugar, ya que el día de ayer sorpresivamente anunció el nacimiento de su tercer hijo, un varón a quien de cariño llama "Charrito".

A diferencia de otros ídolos del regional, que anuncian con bombo y platillo sus momentos más especiales, como las peticiones de mano, bodas y nacimientos, Julión y su esposa Nathaly Fernández, mantuvieron en secreto todo el embarazo de este bebé, por eso sorprendió cuando en su cuenta de Instagram posteó el siguiente mensaje:

"Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos Padres. Llega a nuestra familia mi niño, mi Charrito Álvarez!!! Familia, amigos y seguidores … muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos. ¡¡Saludotes a todos!!".

En dicha publicación también se puede ver una fotografía, en la que aparecen las manos de toda la familia en pleno, las de Julión, Nathaly, sus hijas María Isabel y María Julia quienes nacieron en 2018 y 2019 respectivamente, y las de su bebé, quien luce un mameluco amarillo y lo que parece ser una cobijita de animalitos.

También hay un video donde se ve al cantante con su bebé en brazos, y compartiendo cómo ha sido para él el estar a cargo del cuidado de sus pequeños, mientras a su espalda se ve a un elefante de peluche color gris, con la frase "nacido en 2026" en inglés.

"Me tiene muy desvelado este ca... Ha sido mucha chin... cuidando niños y tus hermanitas", expresó Álvarez mientras llena de besos al bebé, quien protesta un poco por la efusiva muestra de cariño.

Julión Álvarez comparte foto de su familia.
Julión Álvarez comparte foto de su familia.

Los buenos deseos no se dejaron esperar en este post, donde no sólo los fans felicitaron a estos orgullosos papás, quienes se casaron en 2011; también algunos amigos famosos que celebraron con ellos la llegada del nuevo miembro de la familia.

"Puras bendiciones mi Julio!, escribió Carlos Rivera, a quién las fans de Julión le preguntaron que para cuándo otro bebé con su esposa Cynthia Rodríguez.

También la periodista Mónica Castañeda y la comediante Liliana Arriga "La Chupitos", se unieron a las felicitaciones para Julión Álvarez.

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