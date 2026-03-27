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El cantante italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en la plancha del Zócalo, el próximo sábado 18 de abril, anunció este viernes la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Además de la participación del cantante de “Por ti volaré”, esa noche habrá otros invitados sorpresa.
“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México @AndreaBocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito”, publicó la mandataria en redes sociales.
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"Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, concluyó.
El artista ofrecerá este concierto en la plaza más importante de la Ciudad de México en medio de su gira “Romanza 30th Anniversary World Tour”, por la que también se presentará en Aguascalientes el próximo mes.
Banco Plata, patrocinador del concierto
El magno evento gratuito será posible gracias al Banco Plata, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, el CEO de la institución bancaria , Neri Tollardo, destacó:
“De mi querida Italia para mi querido México, mi compatriota, el Maestro Andrea Bocelli, llega al icónico Zócalo de la Ciudad de México. Estamos muy entusiasmados de compartir con miles de mexicanos este concierto que estamos seguros dará la vuelta al mundo. Estamos celebrando que nos hemos convertido en banco y queremos compartirlo con todo México”, resaltó Tollardo.
La institución mencionó que mediante esta iniciativa, el sector financiero reafirma su compromiso con "el bienestar y el acceso al arte para todas las familias mexicanas".
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