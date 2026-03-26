La jefa de Gobierno, Clara Brugada, supervisó las obras de construcción de la Utopía Oyamel en la alcaldía Magdalena Contreras, en donde adelantó la posibilidad de abrir este espacio al público en julio próximo “en medio del Mundial”.

Durante un recorrido que hizo junto al alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, la mandataria capitalina señaló que ya están “prácticamente los últimos trabajos” de esta Utopía, pues “lo más difícil”, como la estructura, cimentación, muros, colocación de losas, ya está listo.

“Sólo están vistiendo la Utopía, con lo que falte; algunos muros, pero ya lo más difícil está y eso ya podemos decir que muy pronto ya vamos a inaugurar esta Utopía, que va a ser un lugar de bienestar para esta población”, afirmó.

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Recordó que el punto donde se construye este espacio público es una zona muy alta, con muchas necesidades y desigualdades.

Adelantó que prevé entregar una Utopía por mes, y señaló que la próxima será la de Venustiano Carranza.

Por su parte, el edil Fernando Mercado destacó la alegría de niños y ciudadanos cuando llegó a la zona el avión que formará parte de esta Utopía.

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