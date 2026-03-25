La Secretaría de Cultura realizará la tercera edición de “Carnaval de Carnavales” el próximo domingo 29 de marzo de 2026, a las 15:00 horas, con un recorrido que irá del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo.

De acuerdo con la dependencia, alrededor de 60 comparsas y más de 7 mil participantes se unirán a la celebración, en la que los vecinos de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y otras alcaldías mostrarán sus tradiciones y creatividad.

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El desfile comenzará en la explanada del Monumento a la Revolución, continuará por Avenida de la República, avanzará por Avenida Juárez y seguirá por 5 de Mayo, hasta concluir en la Plaza de la Constitución.

La secretaria destacó que, desde 2024, los carnavales de la Ciudad de México cuentan con la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial, un reconocimiento que resalta su papel en la preservación de las tradiciones comunitarias y en la reconstrucción del tejido social.

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