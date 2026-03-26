Un operativo encabezado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con autoridades federales y capitalinas, dejó el aseguramiento de artículos deportivos presuntamente pirata en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de las acciones previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aseguran mercancía deportiva pirata en operativo en Tepito previo al Mundial 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Las diligencias se llevaron a cabo en al menos cuatro bodegas y 15 locales comerciales ubicados en el número 42 de la calle Aztecas, donde personal del IMPI, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Secretaría de Marina, ingresaron para verificar la autenticidad de productos deportivos, principalmente camisetas de selecciones nacionales.

De acuerdo con el titular del IMPI, Santiago Nieto, el operativo se realizó tras diversas denuncias, entre ellas de la propia FIFA, debido a un presunto impacto en la venta de productos oficiales, con una disminución estimada del 8 por ciento, además de afectaciones por evasión fiscal.

Aseguran mercancía deportiva pirata en operativo en Tepito previo al Mundial 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Lee también C5 y Sedena coordinarán vigilancia por Mundial 2026; compartirán monitoreo de más de 13 mil cámaras

Durante la intervención, autoridades aseguraron una gran cantidad de mercancía que fue retirada en al menos cinco camiones de carga, donde se trasladaron bolsas negras con los artículos decomisados.

Según reportes preliminares, en una de las bodegas se concentraba la mayor cantidad de productos, entre ellos camisetas de selecciones como Alemania, México, Argentina y Portugal, presuntamente apócrifas.

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán en distintos puntos de la capital con el objetivo de combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad industrial de cara al evento internacional.

Aseguran mercancía deportiva pirata en operativo en Tepito previo al Mundial 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Bodegas con seguridad tipo “búnker” resguardaban mercancía pirata en Tepito

Puertas metálicas remachadas, cámaras de videovigilancia, elevador industrial y un sistema de circuito cerrado formaban parte de la infraestructura con la que operaban las bodegas donde se almacenaba mercancía deportiva pirata en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial en el inmueble ubicado en la calle Aztecas número 42, se pudo constatar la complejidad del sistema de resguardo en al menos cuatro bodegas intervenidas durante el operativo encabezado por el IMPI, organismo dependiente de la Secretaría de Economía.

En estas acciones participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Secretaría de Marina, quienes llevaron a cabo diligencias para el aseguramiento de mercancía presuntamente apócrifa, principalmente camisetas de fútbol.

Aseguran mercancía deportiva pirata en operativo en Tepito previo al Mundial 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Lee también Mundial 2026: Implementan operativo en Circuito Exterior Mexiquense; participará policía estatal y empresa Aleatica

El predio intervenido se ubica en los andadores del llamado Barrio Bravo de Tepito, donde, además de las bodegas, fueron asegurados 15 locales comerciales que formaban parte de este centro de distribución.

En la segunda planta del inmueble se encontraban las áreas de almacenamiento, protegidas con puertas blindadas, sistemas de cerraduras múltiples, barrotes y candados. El interior, completamente pintado de blanco y con iluminación artificial, albergaba un sistema de vigilancia integrado por al menos siete cámaras conectadas a un circuito cerrado.

El lugar también contaba con un elevador tipo industrial que facilitaba el traslado de la mercancía entre niveles, lo que evidenciaba la magnitud de la operación.

Dentro de las bodegas fueron halladas miles de playeras de equipos y selecciones nacionales —entre ellas Alemania, Argentina, Portugal y México— que presuntamente serían comercializadas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes a la Ciudad de México.

Lee también Delfina Gómez encabeza banderazo de Jornada de Fútbol en Edomex; participarán miles de jóvenes rumbo al Mundial

Las autoridades mantienen bajo resguardo el inmueble mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de los productos y deslindar responsabilidades.

Aseguran mercancía deportiva pirata en operativo en Tepito previo al Mundial 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL