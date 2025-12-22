Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, después de que el organismo fuera víctima de piratería a través de un portal apócrifo que empleaba logos institucionales para hacer cobros a ciudadanos por supuestos trámites.

El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que evitar un menoscabo a la reputación de las instituciones es su prioridad: “Cualquier acto de piratería afecta directamente al prestigio de las marcas”, condenó.

Nieto Castillo, quien en el pasado fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló que presuntos estafadores comenzaron a mandar cartas al domicilio de personas físicas y morales hace aproximadamente seis meses, solicitando pagos a nombre del IMPI bajo el argumento de que debían renovar marcas y patentes. El comunicador independiente Carlos Pozos, alias “Lord Molécula”, fue uno de los afectados.

Lo anterior, explicó, fue posible debido a que todos los trámites que se presentan ante Propiedad Industrial son de naturaleza pública, en virtud de que cualquier persona con interés jurídico pueda oponerse a que se utilice un nombre en particular.

Posteriormente, se detectó un sitio web llamado “registrodemarcasimpi.com” que usurpaba la identidad institucional con elementos visuales, terminología y estructura semejante a la empleada en trámites legítimos. Este dominio, registrado en 2018, fue actualizado en noviembre de 2025 para hacer phishing gubernamental.

“Es un tema que nos preocupa mucho, porque están suplantando una posición del Gobierno Federal. Además, la violación a datos personales, al hacerle creer al usuario que está ante la presencia de un trámite oficial, a personas que confían en el en el sistema de protección de la propiedad intelectual en nuestro país”, comentó Nieto Castillo.

Recordó que el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó una denuncia similar cuando fungía como Canciller en el sexenio anterior, debido a una página fraudulenta cuyo modus operandi consistía en ofrecer la expedición de pasaportes a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Es importante para el IMPI mandar el mensaje de que esta página es falsa. Al final del día, se trata una práctica de piratería, por decirlo de manera clara. El Ministerio Público tendrá que determinar si estamos en presencia de un hecho constitutivo de un fraude”, señaló.

Aunque todavía se desconoce cuántas personas pudieron ser engañadas, Santiago Nieto garantizó que los afectados recibirán acompañamiento jurídico para la presentación de las denuncias correspondientes y adelantó que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI inició el procedimiento de “notice and take down” para bajar la página de internet.

“Las víctimas de este fraude estarían dando información confidencial, hasta este momento no sabemos a quién, y el cobro que se hacía era mucho más grande. Esto es una clara afrenta no solo al IMPI, sino a los defraudados”, alertó.

Santiago Nieto Castillo puntualizó que la denuncia que prepara el IMPI para presentar ante la Fiscalía General de la República es por el delito de suplantación de funciones, y que se busca que las víctimas presenten otra por fraude.

Tras la suplantación, compartió acciones de prevención que consisten en monitoreo, para bajar plataformas de internet que comercialicen o difundan contenidos pirata: “Mantener este esquema de patrullaje implica cumplir con nuestras responsabilidades y proteger la imagen institucional y el prestigio que tiene la institución”, dijo.

A la vez, refirió que el organismo gubernamental que dirige tiene la facultad de, entre otras medidas cautelares, asegurar bienes pirata que pueden ser físicos o digitales.

Hizo un llamado a tener confianza en portales oficiales y aseguró que toda la información que se encuentra en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está “absolutamente blindada”:

“Hemos tenido ataques de hackers y ninguno ha podido penetrar el sistema de seguridad, porque lo que está resguardado ahí finalmente es la propiedad intelectual e industrial, particularmente. Desde la óptica del fortalecimiento al Estado de Derecho, no dejaremos que exista impunidad en este caso”, expresó.

