Inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial () y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizaron un operativo en la Central de Abastos, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en donde fueron intervenidos cinco locales y se impusieron medidas de aseguramiento a cigarros apócrifos.

En un comunicado publicado por el IMPI este lunes 8 de diciembre, se detalló que el decomiso fue de 60 bultos de mercancía, que contenían 20 mil 11 cajetillas, lo que representó un aseguramiento total de 401 mil 380 cigarros pirata.

Esta acción es parte de los operativos que la dependencia federal realiza para proteger la salud de los consumidores y salvaguardar los derechos de propiedad industrial, “al tiempo de impulsar una cultura de legalidad en nuestro país”.

IMPI decomisa más de 400 mil cigarros pirata en la Central de Abastos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Foto: Especial
Las acciones son parte de la estrategia de combate a la piratería de mercancía introducida y distribuida de manera ilegal en México, denominada “Operación Limpieza”.

El IMPI, dirigido por , ha realizado de noviembre de 2024 a noviembre de 2025 un total de 14 operativos en el marco de “Operación Limpieza”.

