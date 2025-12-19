Debido a la temporada vacacional, varias dependencias mexicanas, entre ellas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), así como el Instituto Nacional de Migración (INM), anunciaron la suspensión temporal de actividades.

A través de sus redes sociales, las dependencias del gobierno federal informaron que reanudarán servicios totales hasta principios de enero del 2026.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPC) recordó que los días de vacaciones son un periodo para que descanses y forman parte de tus derechos laborales como trabajador. A continuación, conoce las fechas que cada dependencia suspenderá sus actividades:

Temporada vacacional en el IMPI

El IMPI, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó el pasado 17 de diciembre que suspenderá actividades del 22 de diciembre al 6 de enero de 2026, reanudando labores hasta el miércoles 7 de enero.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Instituto Mexicano dio a conocer que durante estos días que considera inhábiles, sus oficinas no estarán abiertas y tampoco se podrán firmar solicitudes en línea.

Agregó que en caso de tener dudas, las podrán enviar a buzon@impi.gob.mx, las cuales serán atendidas cuando los trabajadores regresen del periodo vacacional.

INAPAM suspende algunos servicios al público

Por medio de redes sociales, el INAPAM anunció que su periodo vacacional será del 22 de diciembre al 6 de enero y que estarán temporalmente suspendidos algunos servicios al público. Entre los anunciados por la dependencia destacan:

Clínica de la memoria

Residencias de día

Centros culturales

Clubes

El INAPAM recordó que se reanudarán actividades presenciales el miércoles 7 de enero de 2026 y que en caso de requerir asesoría jurídica se podrá realizar vía telefónica a través del número 55 59 25 53 66 o por correo electrónico asesoriajuridicainapam@inapam.gob.mx

Oficinas del INM sin atención en periodo vacacional

El INM a cargo de Sergio Salomón Céspedes, dio a conocer que su periodo vacacional está establecido del 22 de diciembre al 1 de enero de 2026, por lo que las Oficinas de Representación del Instituto en todo el país no brindarán atención para trámites migratorios.

En redes sociales detalló que el servicio a las personas se reanudará en todas las sedes de México a partir del viernes 2 de enero de 2026.

SAT mantiene atención a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante el periodo vacacional la atención a las y los contribuyentes se mantendrá con normalidad en sus oficinas garantizando la atención continua en el país.

A través de un comunicado el SAT dijo que quienes cuenten con citas programadas podrán acudir a realizar sus trámites y recordó que la institución dispone de una amplia oferta de servicios digitales, entre los que se encuentran:

Generación o renovación de Contraseña

La renovación de la e.firma

Actualización de datos fiscales y otros trámites a través de la Oficina Virtual

