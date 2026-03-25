Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc realizaron un operativo en la colonia Roma Norte para retirar dos pérgolas que estaban instaladas sin autorización, así como dos bancas de madera que obstruían el tránsito peatonal y comprometían la seguridad en la zona.

En un comunicado, la demarcación dio a conocer que dichas estructuras fueron reportadas por vecinas y vecinos debido a las dificultades que generaban para el paso de personas adultas mayores, familias con carriolas y personas con movilidad limitada, además de que reducirán la visibilidad en la vía pública.

Durante un recorrido por la zona, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, supervisó las labores de personal de la Dirección de Mercados y Vía Pública, quienes llevaron a cabo el retiro de dichas estructuras, con apoyo de elementos de la Policía Auxiliar de “Blindar Cuauhtémoc”.

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Alcaldía Cuauhtémoc retira pérgolas y bancas de madera en la colonia Roma Norte. (Foto: especal)

“Estas acciones son parte del trabajo constante instruido por Ale Rojo de la Vega para poner orden y recuperar los espacios públicos en las 33 colonias”, indicó la alcaldía.

Agregó que estos operativos se seguirán realizando de forma constante, para atender directamente las quejas ciudadanas y mantener banquetas y vialidades en condiciones seguras para los habitantes.

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