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Autoridades de la realizaron un operativo en la para retirar dos pérgolas que estaban instaladas sin autorización, así como dos bancas de madera que obstruían el tránsito peatonal y comprometían la seguridad en la zona.

En un comunicado, la demarcación dio a conocer que dichas estructuras fueron reportadas por vecinas y vecinos debido a las dificultades que generaban para el paso de personas adultas mayores, familias con carriolas y personas con movilidad limitada, además de que reducirán la visibilidad en la vía pública.

Durante un recorrido por la zona, la alcaldesa de Cuauhtémoc, , supervisó las labores de personal de la Dirección de Mercados y Vía Pública, quienes llevaron a cabo el retiro de dichas estructuras, con apoyo de elementos de la Policía Auxiliar de “Blindar Cuauhtémoc”.

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Alcaldía Cuauhtémoc retira pérgolas y bancas de madera en la colonia Roma Norte. (Foto: especal)
Alcaldía Cuauhtémoc retira pérgolas y bancas de madera en la colonia Roma Norte. (Foto: especal)

“Estas acciones son parte del trabajo constante instruido por Ale Rojo de la Vega para poner orden y recuperar los espacios públicos en las 33 colonias”, indicó la alcaldía.

Agregó que estos operativos se seguirán realizando de forma constante, para atender directamente las quejas ciudadanas y mantener banquetas y vialidades en condiciones seguras para los habitantes.

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