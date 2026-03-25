Un hombre en situación prioritaria resultó gravemente lesionado tras presentar un empalamiento con un picahielo en el cráneo, en calles de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió sobre la calle Durango, a la altura de una taquería y en el cruce con Morelia, donde vecinos y transeúntes alertaron a los servicios de emergencia al observar a la persona con una herida visible en la cabeza, de la cual emanaba sangre, y con el objeto punzocortante incrustado.

Al lugar arribaron elementos de la policía sectorial, así como paramédicos del ERUM a bordo de la unidad Móvil 063. De acuerdo con el personal médico, se trata de un hombre de entre 32 y 35 años de edad, quien se encontraba consciente al momento de la atención inicial.

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Sin embargo, el paciente se mostró renuente y con actitud agresiva, lo que dificultó las labores de valoración médica en un primer momento. Posteriormente, se sumó al apoyo otra unidad del ERUM, cuyos paramédicos continuaron con la atención prehospitalaria en el sitio.

El diagnóstico preliminar refiere un empalamiento por picahielo en cráneo, por lo que la situación fue considerada de alta prioridad. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Los servicios de emergencia permanecieron en la zona realizando maniobras para estabilizar al lesionado y determinar su posible traslado a un hospital. Autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.

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