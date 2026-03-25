La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana de este jueves 26 de marzo.

En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja ante el pronóstico de bajas temperaturas de 1° a 3° Celsius y heladas entre las 00:00 horas y las 8:00 de la mañana.

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Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó alerta amarilla por temperaturas de entre 4° a 6° Celsius en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

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