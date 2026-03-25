Más Información

China afirma que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales; tomará "medidas oportunas", anuncia

China afirma que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales; tomará "medidas oportunas", anuncia

Trump "desatará el infierno" si Irán hace un "cálculo equivocado", dice la Casa Blanca; "el presidente no fanfarronea"

Trump "desatará el infierno" si Irán hace un "cálculo equivocado", dice la Casa Blanca; "el presidente no fanfarronea"

Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria

Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria

Jurado de California declara a Meta y Youtube responsables de daños por adicción a redes sociales; pagarán 3 mdd de indemnización

Jurado de California declara a Meta y Youtube responsables de daños por adicción a redes sociales; pagarán 3 mdd de indemnización

Morena tiene un periódico feminista, “La Regeneración”; ha desembolsado en 6 años 195 mdp

Morena tiene un periódico feminista, “La Regeneración”; ha desembolsado en 6 años 195 mdp

Unión de Padres urge a la SEP más seguridad en escuelas; pide a Fiscalía estatal investigar origen del arma usada por joven en Michoacán

Unión de Padres urge a la SEP más seguridad en escuelas; pide a Fiscalía estatal investigar origen del arma usada por joven en Michoacán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Familiares y amigos de Kevin Miranda, un joven adolescente que presuntamente fue asesinado, se manifiestan en Avenida Jorge Jiménez Cantú, en demanda de justicia.

La movilización salió de las inmediaciones de Plaza Galerías y se dirigió a la avenida donde llevaron a cabo el .

Tras un diálogo con autoridades de la Policía municipal de , abrieron dos carriles y se replegaron para permitir la circulación.

Lee también

Los manifestantes exigen la detención del presunto agresor de Kevin, al señalar que, a siete años del crimen, no se registran avances en la investigación.

El presunto agresor es supuestamente un amigo, quien, tras invitarlo a dormir a su casa, presuntamente le habría disparado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]