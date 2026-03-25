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Atizapán de Zaragoza, Méx.- Familiares y amigos de Kevin Miranda, un joven adolescente que presuntamente fue asesinado, se manifiestan en Avenida Jorge Jiménez Cantú, en demanda de justicia.
La movilización salió de las inmediaciones de Plaza Galerías y se dirigió a la avenida donde llevaron a cabo el bloqueo de los carriles.
Tras un diálogo con autoridades de la Policía municipal de Atizapán de Zaragoza, abrieron dos carriles y se replegaron para permitir la circulación.
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Los manifestantes exigen la detención del presunto agresor de Kevin, al señalar que, a siete años del crimen, no se registran avances en la investigación.
El presunto agresor es supuestamente un amigo, quien, tras invitarlo a dormir a su casa, presuntamente le habría disparado.
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mahc/LL
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