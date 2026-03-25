La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 25 de marzo se tiene prevista una concentración de vecinas y vecinos defendiendo el Parque Lira, en la sede de la alcaldía Miguel Hidalgo, a las 10 horas. Llevará a cabo la "Intervención gráfica" en rechazo a la privatización y limpieza social.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Zócalo capitalino, a las 10 horas. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Personal jubilado de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reunirá en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, a las 9 horas. Están en contra de la iniciativa de modificación al artículo 127 constitucional, la cual busca reformar el régimen de jubilaciones y pensiones.

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El colectivo "Somos Ellas" se manifestará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a las 12 horas. Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil.

El colectivo "Hijas de la Cannabis" llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El grupo "No Más Presos Inocentes" realizará una protesta en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a lo largo del día. Asistirán en apoyo a un imputado por el delito de corrupción de menores incapaces.

Trabajadoras del Museo Universitario de Arte Contemporáneo se manifestarán a las 12 horas afuera del recinto, en Ciudad Universitaria. Exigen un alto al hostigamiento, el clasismo en contra de las trabajadoras de base y la persecución de las mismas.

El grupo "Juventud Revolucionaria" llevará a cabo la charla "Movimientos estudiantiles en América Latina", en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, a las 16 horas.

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Vecinos de la Agrícola Oriental 2.0 se manifestarán en la sede de la alcaldía Iztacalco, a las 19 horas. Llevarán a cabo una asamblea denominada ¡No al corredor Sur 16!, ya que en este proyecto se pretende quitar carriles y generar más tráfico.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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