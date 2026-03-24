En un departamento de la colonia Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, fueron localizados los cuerpos sin vida de una mujer de 41 años y su hija de 5, quienes contaban con reporte de desaparición desde noviembre de 2025.

El hallazgo ocurrió el pasado 22 de marzo, luego de que vecinos de la unidad habitacional ubicada sobre Calzada Real de San Martín alertaran a las autoridades por un olor fétido proveniente de uno de los departamentos. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y policías capitalinos, quienes ingresaron al inmueble tras forzar la puerta.

Dentro del departamento 404 fueron encontrados los cuerpos de Natalie y su hija Ariana, así como el de una mascota. De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba sobre su cama, mientras que la mujer fue localizada dentro de una lavadora en el área de servicio.

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Las autoridades informaron que la puerta del domicilio estaba bloqueada desde el interior con un sillón, lo que dificultó el acceso. Además, no se observaron signos de violencia visibles en los cuerpos ni indicios de que terceras personas hubieran ingresado al lugar.

Ambas tenían reporte de desaparición del 17 de noviembre de 2025.

Peritos de la Fiscalía capitalina realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas de muerte.

La Fiscalía capitalina confirmó que inició una indagatoria para esclarecer los hechos, mediante el trabajo del personal ministerial, pericial y policías de investigación.

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Además de que había una denuncia previa por la ausencia de ambas personas, que es parte de la indagatoria.

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