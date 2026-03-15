Policías capitalinos detuvieron a una persona posiblemente responsable de robar, con un cuchillo, a un hombre en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban recorridos de seguridad y fueron alertados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de un reporte de robo en proceso en las calles Campo Horcón y Refinería Minatitlán, de la colonia Reynosa Tamaulipas, por lo que se aproximaron lugar.

Allí los uniformados tuvieron contacto con un hombre de 25 años de edad, quien solicitó su apoyo y denunció que, al encontrarse en una zona de juegos, una persona se le acercó y lo agredió físicamente; después lo amagó con un objeto con punta metálica y le robó de sus pertenencias.

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De inmediato y con las características físicas del posible responsable, los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización, hasta que lo ubicaron metros adelante y, en una rápida acción, lo interceptaron y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, le efectuaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo, un teléfono celular y dinero en efectivo que el denunciante reconoció como de su propiedad.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 28 años de edad, lo enteraron de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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