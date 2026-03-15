Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró una supuesta veterinaria en el fraccionamiento Ciudad Azteca Sección Poniente y resguardó 19 perros y seis gatos, además de que halló restos, al parecer, dos canes en maletas, luego de que autoridades de Ecatepec iniciaron una denuncia por irregularidades detectadas en el sitio.

Luis Alberto López Pérez, consejero Jurídico de Ecatepec, informó que autoridades de Medio Ambiente, Protección Civil y Seguridad Ciudadana municipales, junto con la Secretaría de Marina, brindaron apoyo de resguardo perimetral a personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, que cateó el 14 de marzo el inmueble y colocó sellos de aseguramiento.

Los 19 perros –algunos de ellos cachorros- y seis gatos fueron trasladados al Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, a petición de la las autoridades ministeriales, donde los animales serán resguardados en tanto concluye la indagatoria correspondiente.

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Aseguran presunta veterinaria en Ciudad Azteca; rescatan 25 animales y hallan restos de perros en maletas. Foto: Especial

Jorge Guadalupe Reyes Nava, encargado de despacho de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, relató que atendieron una denuncia vecinal presentada durante la Mesa de Paz realizada el pasado 13 de marzo en Ciudad Azteca, sobre una veterinaria ubicada en la calle Chichimeca que operaba en condiciones insalubres y los animales estaban hacinados.

Dijo que ese mismo día representantes de las direcciones de Medio Ambiente y Ecología y de Protección Civil y Bomberos acudieron al inmueble, cuyos encargados se negaron a recibirlos, aunque un vecino les permitió ingresar a su azotea y se percataron de varias irregularidades, como heces acumuladas y algunos perros en condiciones de desnutrición, por lo que suspendieron el establecimiento e iniciaron una carpeta de investigación por probables delitos contra el ambiente.

Reyes Nava mencionó que los encargados no acreditaron el funcionamiento legal de la veterinaria, por lo que las áreas de Medio Ambiente y Protección Civil municipal suspendieron el inmueble desde el pasado 13 de marzo.

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La mayoría de los perros son criollos, aunque había algunos de raza, en tanto que al interior de dos maletas encontradas en la azotea del inmueble, al parecer, estaban los restos de dos canes, lo que es investigado por la fiscalía mexiquense.

En el exterior del inmueble había una manta con la leyenda “Nuestros servicios”, entre ellos vacunación, esterilizaciones, servicios funerarios, paseos, adiestramiento, pensiones y estética.

Las autoridades ministeriales también indagarán la procedencia de los animales que se encontraban en ese sitio.

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