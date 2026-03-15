Una vez obtenido el Récord Guinness por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, la plancha del Zócalo se convirtió en una gigantesca cancha en la que tanto niños como adultos disfrutaron de una “cascarita” con su familia o amigos.

A pleno rayo de sol, pasadas las 13:00 horas de este domingo, se vio a las familias capitalinas abrirse paso en el pasto artificial para echar la reta entre silbatazos y el constante sonido de “¡Bolita por favor!”.

Zócalo se vuelve cancha gigante tras Récord Guinness de clase masiva de futbol; familias disfrutan “cascaritas” bajo el sol. Foto: Hugo Salvador

“¡Goool!”, se escuchó gritar a un enérgico equipo conformado por jóvenes en medio de la cancha, algunos portando con orgullo sus playeras verdes de la Selección Mexicana.

Lee también ¿Cuáles serán los horarios del transporte público este 16 de marzo en la CDMX?

La fiebre pambolera alcanzó a capitalinos de todas las edades, incluidos niños quienes disfrutaron muy a gusto de un partido amistoso en el que el papá de alguno de ellos, hizo de árbitro. “¡Pero échala hacia la portería!”, se escuchó al señor pedir a uno de los pequeños jugadores.

Con la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional como fondo, algunos ciudadanos aprovecharon la cancha para dar un paseo mientras se refrescaban de las altas temperaturas con ayuda de una congelada de limón; otros, convirtieron la mega cancha en un espacio de descanso en el cual recostarse o sentarse en familia debajo de una sombrilla. Entre los usuarios se vio a varios capitalinos portando aún su playera de la Clase de Futbol Más Grande del Mundo.

Zócalo se vuelve cancha gigante tras Récord Guinness de clase masiva de futbol; familias disfrutan “cascaritas” bajo el sol. Foto: Hugo Salvador

Por todas partes se vio rodar balones de distintos colores; no faltaron los que llevaron sus propias pelotas desde casa, pero también se vieron muchos balones de los que les fueron obsequiados a quienes participaron en la clase que le dio a la CDMX un nuevo Récord Guinness.

Lee también ¿Este lunes operan los parquímetros en la CDMX?

En distintos puntos de la Plaza de la Constitución se instalaron carpas de Pilares y otros juegos a los que los visitantes tuvieron acceso. Los altos índices de rayos UV y el intenso calor de este día no fueron impedimento para que la gente disfrutara de una partida de ajedrez en un tablero gigante o pasar un buen rato de este puente con juegos de cuerda y saltos en familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL