La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, con motivo del natalicio Benito Juárez, este lunes 16 de marzo habrá horario especiales en el transporte público de la Ciudad de México.

El Metro funcionará de 07:00 a 24:00 horas. Cabe recordar que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, de la Línea 2 estarán cerradas, por lo que se habilitarán dos circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Tasqueña.

Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecen servicio de apoyo este lunes de 09:45 a 00:30 horas.

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El horario del resto de las transportes es el siguiente:

Metrobús de 05:00 a 24:00 horas

RTP de 05:00 a 24:00 horas

Tren Ligero de 07:00 a 23:30 horas

Cablebús de 07:00 a 23:00 horas

Trolebús de 06:00 a 23:30 horas

Trolebús Elevado de 05:00 a 00:00 horas

Trolebús Aztecas de 05:30 a 23:30 horas

Ecobici de 05:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos de 07:00 a 00:00 horas

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