Este lunes se suspenderá el servicio de parquímetros en la Ciudad de México.

Lo anterior porque este 16 de marzo se considera día de asueto en conmemoración al natalicio de Benito Juárez.

Esto quiere decir que los automovilistas podrán estacionarse en las calles sin necesidad de pagar.

El martes 17 de marzo, el cobro de los parquímetros se normalizará.

Lo que sí debes tener presente es que el horario de los parquímetros es diferente en todos los polígonos de la CDMX. Por ejemplo, en las colonias Benito Juárez Norte y Sur, Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida operan de lunes a viernes desde las 08:00 a las 20:00 horas.

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Mientras que en Polanco, además de funcionar en el mismo horario, su servicio se extiende de miércoles a sábado desde las 08:00 a las 01:00 horas del día siguiente, dentro de la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma.

Finalmente, en las colonias Roma e Hipódromo opera de lunes a miércoles desde las 08:00 a las 20:00 horas; y también ofrece un horario ampliado de jueves a sábado desde las 08:00 a las 01:00 horas del día siguiente.

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