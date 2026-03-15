El diputado local del PAN Diego Garrido presentó una iniciativa para que las alcaldías tengan facultades para atender las áreas comunes que se encuentran dentro de las unidades habitacionales.

Su propuesta plantea modificar la Ley Orgánica de Alcaldías para que una de las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías sea coordinar con las autoridades competentes las acciones para el mantenimiento y rehabilitación de las áreas de uso común de condominios, unidades habitacionales y/o conjuntos condominales reconocidos.

En su iniciativa señala que en la Ciudad de México existen cerca de 11 mil unidades habitacionales, en las que viven al menos 3.5 millones de personas, lo que significa que cuatro de cada 10 personas capitalinas viven en conjuntos habitacionales. Sin embargo, señala que con frecuencia se registran problemas de deterioro; insuficiencia de áreas comunes; falta de mantenimiento y recursos de administración; deficiencias de servicios públicos; fragmentación de espacios sociales; falta de áreas verdes e inseguridad.

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De aprobarse su propuesta, las alcaldías tendrían la facultad legal para intervenir en el mantenimiento y la rehabilitación de áreas comunes en los complejos habitacionales, a fin de que se conserven en condiciones óptimas; con iluminación adecuada; servicios de poda; limpieza y seguridad para habitantes y visitantes.

Dicha iniciativa fue dada a conocer por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y turnada, para su análisis y dictamen, a las comisiones unidas de Normatividad, y la de Alcaldías, con opinión de la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal.

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