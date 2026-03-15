Policías capitalinos detuvieron a tres personas presuntamente involucradas en una balacera ocurrida el pasado 12 de marzo, en calles de la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, donde hubo cuatro lesionados y un fallecido.

El pasado 12 de marzo, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente emitieron un reporte de disparos en el cruce de la Calle 4 y la avenida 1 Poniente, por lo que los uniformados acudieron de inmediato al sitio, donde observaron a tres hombres, entre ellos un menor de 5 años, y a dos mujeres sobre la cinta asfáltica que presentaban manchas hemáticas en el cuerpo.

Además, se entrevistaron con un ciudadano de 30 años de edad, quien les indicó que, momentos antes, mientras los lesionados convivían al exterior de una tienda de abarrotes, se aproximaron dos sujetos a bordo de una motocicleta de color negro sin placas de circulación y efectuaron los disparos de manera directa.

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Derivado de lo anterior, paramédicos en el lugar atendieron a las mujeres de 36 y 61 años de edad y los tres hombres de 5, 25 y 40 años, y los trasladaron a un hospital para su atención médica; sin embargo, momentos después los doctores informaron que el lesionado de 40 años perdió la vida.

En tanto, tras analizar las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, los efectivos observaron que los posibles responsables subieron a la motocicleta, después tuvieron contacto con otra unidad de color blanco y con un automóvil color rojo, el cual abordaron y continuaron la huida.

Policías reforzaron la seguridad del área e implementaron estrategias de vigilancia fijas y móviles en los alrededores.

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Fue el 14 de marzo cuando, en coordinación con los monitoristas del C2 Oriente, los policías ubicaron el vehículo sujeto de investigación, en el cruce de las calles Quetzal y Reyna Xóchitl, de la colonia Álvaro Obregón, donde se hallaban dos hombres y una mujer que actuaban de manera inusual; por ello los interceptaron y les realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 50 bolsas de plástico con cierre hermético con aparente marihuana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, los policías detuvieron a la mujer de 33 años de edad y a los hombres de 17 y 22 años, les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Luego de realizar un cruce de información, se supo que la persona detenida de 17 años tiene una presentación ante el agente del Ministerio Público por robo a conductor de automóvil en 2024.

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