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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a la población a cuidarse de las enfermedades respiratorias ante la temporada de frío.
A través de sus redes sociales, la dependencia compartió una serie de recomendaciones para protegerse:
- Cubrir nariz y boca, usar ropa abrigadora.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Aplicar crema hidratante.
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Además, sugirió vestir siguiendo el método “cebolla”, que ayuda a protegerse del frío y a acondicionar al cuerpo a las condiciones del lugar.
Explicó que, el método consiste en tres capas: la primera, ropa interior para mantener el cuerpo seco; la segunda, prendas transpirables que conserven el calor corporal; y la tercera, ropa impermeable para resguardar de factores extremos.
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