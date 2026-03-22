La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a la población a cuidarse de las enfermedades respiratorias ante la temporada de frío.

A través de sus redes sociales, la dependencia compartió una serie de recomendaciones para protegerse:

Cubrir nariz y boca, usar ropa abrigadora.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Aplicar crema hidratante.

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Además, sugirió vestir siguiendo el método “cebolla”, que ayuda a protegerse del frío y a acondicionar al cuerpo a las condiciones del lugar.

Explicó que, el método consiste en tres capas: la primera, ropa interior para mantener el cuerpo seco; la segunda, prendas transpirables que conserven el calor corporal; y la tercera, ropa impermeable para resguardar de factores extremos.

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