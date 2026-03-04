Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo "N", por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su pareja, ocurrida en diciembre de 2025.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que, de acuerdo con la investigación, la víctima salió de su casa el pasado 4 de diciembre, con rumbo a la Central de Abastos.

Sin embargo, ya no se tuvo noticias de ella, por lo que sus familiares levantaron una denuncia ante la FGJ, por lo que se emitió un fotoboletín único de búsqueda.

A través del trabajo de inteligencia se estableció que Eduardo la citó con el pretexto de realizar un viaje a Cancún.

Lee también: Brugada niega cancelaciones masivas de hoteles por Mundial; “prácticamente todo está lleno”, afirma

Asimismo, a través del seguimiento técnico se supo que la víctima fue llevada al municipio de Temamatla, Estado de México, en un coche vinculado al procesado.

Un agente del Ministerio Público presentó ante un juez los datos de prueba recabados para solicitar una orden de aprehensión en contra de Eduardo.

Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento judicial, fue ejecutada en la colonia Agrícola Oriental, de la alcaldía Iztacalco, el pasado 23 de febrero.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el sospechoso seguirá privado de la libertad, y fijó el plazo de cuatro meses para las investigaciones complementarias.

Lee también: Semar refuerza seguridad en CDMX y deja 78 detenidos en febrero; aseguran droga, armas y autopartes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr