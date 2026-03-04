Policías de la Ciudad de México detuvieron a tres personas de origen peruano acusadas de haber asaltado a una transeúnte en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, y quienes estarían relacionadas con el robo a una mujer canadiense, registrado el mes pasado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que tras el seguimiento al robo de un bolso propiedad de una comensal extranjera, ocurrido el pasado 25 de febrero, en un restaurante de la colonia Hipódromo Condesa, realizaron el análisis de las grabaciones en cámaras de videovigilancia.

De esta forma, los oficiales ubicaron a dos mujeres y un hombre que salieron del negocio y abordaron un coche color blanco, por lo que emprendieron patrullajes de seguridad.

Detienen a presuntos ladrones en coche color blanco y les encuentran teléfonos celulares y dinero en efectivo. Fotos: Especiales

Durante un recorrido, una mujer de 27 años solicitó el apoyo de policías en las calles Tlacotalpan y Quintana Roo, en la colonia Roma Sur.

La ciudadana dijo que momentos antes tres personas la amagaron con un arma de fuego y la robaron.

Los oficiales interceptaron a los sospechosos, que se encontraban metros adelante a bordo de un auto, el cual cumplía las características del usado en el robo del bolso.

Los oficiales realizaron una revisión a las dos mujeres y el hombre, tras la cual se les aseguró una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares, un pasaporte, una cartera negra y como dinero en efectivo.

Las dos mujeres y el sujeto, que dijeron ser de origen peruano, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

