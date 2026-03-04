Integrantes de la Sección 21 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México realizaron bloqueos en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que provocó afectaciones viales en la zona centro de la capital.

Los manifestantes cerraron la circulación en el cruce de 20 de Noviembre y Plaza Tlaxcoaque, así como en Eje Central y la avenida Fray Servando Teresa de Mier, lo que impactó la movilidad en inmediaciones del Centro Histórico.

De acuerdo con los inconformes, la protesta obedece a la denuncia de condiciones insalubres en oficinas y dependencias adscritas a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, donde laboran trabajadores sindicalizados.

Los manifestantes señalaron que las instalaciones presentan problemas de higiene y mantenimiento, situación que, aseguran, afecta el desempeño de sus funciones y pone en riesgo la salud del personal.

Durante varias horas, los bloqueos generaron congestión vehicular en vialidades primarias y obligaron a automovilistas y transporte público a buscar rutas alternas. Elementos de tránsito implementaron cortes a la circulación y desvíos para mitigar las afectaciones.

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores. Las autoridades capitalinas informaron que se mantienen mesas de diálogo con representantes sindicales para atender las demandas y restablecer la circulación en los puntos afectados.

