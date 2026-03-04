Integrantes del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad entregaron una carta a la Jefatura de Gobierno en donde solicitan que el periodo para la formulación consulta y elaboración final de cada uno de los tres instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo (PGD), el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), y el Programa de Ordenamiento Territorial de las alcaldías, sea de, al menos, un año siguiendo una metodología de máxima difusión, información y deliberación social.

En su escrito describen que en la actual consulta al proyecto de PGD, la participación de la ciudadanía, que no está organizada, se ha reducido a que unos cuantos miles expresen opiniones aisladas, descontextualizadas y sin darles tiempo de que las reflexionen.

“El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) ha impartido más de 600 talleres de dos sesiones en los que los asistentes entienden poco sobre lo que es la planeación; por ello, hacen solicitudes y denuncian sobre falta de servicios e infraestructura como son los problemas de seguridad, falta de obras o aquellas que fueron mal realizadas. A pesar de que está en marcha este proceso de consulta, el Gobierno no ha dicho ni está propuesto en el PGD ni en las Leyes cómo se garantizará que la participación de la ciudadanía se dé en todas las etapas de la planeación y garantizar que sea tomada en cuenta”, señala el documento entregado.

Por lo anterior, solicitaron que este proceso de consulta y elaboración dure, al menos, un año y que participen, como mínimo, 5% de los ciudadanos con propuestas fundamentadas e información suficiente para la formulación del PGD, a través de una estrategia de comunicación por etapas y utilizando todo tipo de plataformas físicas o digitales, de las cuales disponga el gobierno en lenguaje claro y sencillo.

Asimismo, pidieron que se integre un nuevo proyecto de PGD tomando como base el ya publicado y los comentarios, propuestas y críticas que se han hecho en estos cuatro meses, tomando como base el presupuesto real para garantizar su ejecución y transversalidad. “Éste es el que se debe poner a consulta”.

También pidieron que se analice la manera de incorporar la visión y gestión metropolitana, no sólo como un eje del PGD, sino como algo transversal para que la ciudadanía y las autoridades entiendan que “vivimos en una ciudad de 21 millones de habitantes, no sólo de los poco más de 9 millones que integran la CDMX, que debemos pensar los problemas y su solución de manera conjunta a otros estados”.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que la directora general del IPDP, Patricia Ramírez Kuri, precisó que lo ideal y utópico es que este Plan sea aprobado, por el Congreso local, antes del Mundial, es decir, en menos 100 días.

También informó que casi 600 mil personas han participado en la consulta al proyecto del PGD, y descartó que este proceso sea una simulación, pues se busca, dijo, construir una mejor Ciudad entre todas y todos.

