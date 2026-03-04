Más Información
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunció que, por obras de rehabilitación del Tren Ligero, habrá ajustes a partir del 7 de marzo, en los horarios de operación y apoyará la Red de Transporte de Pasajeros para el traslado de usuarios.
Informó que a partir del sábado 7 de marzo se realizarán modificaciones en el horario de servicio del tramo que va de Tasqueña al Estadio Azteca ya que a lo largo de este tramo de la línea se realizará el tendido de cableado y la colocación de equipo para la implementación del sistema de regulación y control ferroviario, así como trabajos de mantenimiento en las estaciones.
Nuevos horarios de cierre
El ajuste en el horario se realizará conforme a lo siguiente:
- De lunes a viernes el servicio del tren ligero concluirá a las 22:00 horas, a partir de esa hora se contará con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y trolebuses de Tasqueña hasta Xochimilco.
- Sábado de 06:00 a 22:00 operará servicio de apoyo de la RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y de Estadio Azteca a Xochimilco las personas usuarias podrán continuar su viaje en el tren ligero.
- Domingo de 07:00 a 22:00 operará servicio de apoyo de la RTP de Tasqueña a Estadio Azteca y de Estadio Azteca a Xochimilco las personas usuarias podrán continuar su viaje en el tren ligero.
- Los fines de semana a partir de las 22:00 horas la línea cerrará completamente y operará únicamente el servicio de apoyo desde Tasqueña hasta Xochimilco.
