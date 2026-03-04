La directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la Ciudad de México, Patricia Ramírez Kuri, informó que casi 600 mil personas han participado en la consulta del proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), y descartó que el proceso sea una simulación, pues se busca construir una mejor Ciudad entre todos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que lo ideal y utópico es que el plan sea aprobado por el Congreso local antes del Mundial, es decir, en menos 100 días.

Recordó que luego de la aprobación del PGD vendrá el análisis de los programas General de Ordenamiento Territorial (PGOT), de las alcaldías y los zonales, los cuales en dos o tres años podrían estar avalados, estimó.

Ramírez Kuri expuso que la planeación ha estado sujeta a tiempos de grandes espectáculos, ya sea políticos o deportivos.

En este caso, dijo, la idea es que el plan “pueda aprobarse, pueda lograr un consenso en el parlamento abierto, y pueda aprobarse previo al futbol, o sea, la planeación con un enfoque democrático, deliberativo y normativo no debería estar condicionada a los grandes tiempos de los espectáculos ni a la dinámica político-electoral”.

Recordó que los instrumentos de planeación ya llevan ocho años de atraso, por lo que “el plan, esperemos, quede aprobado previo al 11 de junio”.

Después de la aprobación del PGD vendrá el PGOT y posteriormente los programas en las 16 alcaldías. “En una utopía, que se ve como un horizonte posible, en dos o tres años [estarían aprobados]. El Plan General de Desarrollo está sembrando sus líneas de transformación, son esas semillas que van a florecer en el Programa de Ordenamiento Territorial, en el Programa de Ordenamiento de las alcaldías y también en los programas parciales de desarrollo”.

Detalló que 589 mil personas han opinado sobre el PGD en los cinco mecanismos de participación que se abrieron para tal fin: consulta pública, consulta a pueblos originarios, foros temáticos, audiencias públicas y a través del Congreso local.

Sostuvo que más allá de la cantidad de opiniones, ha sido un proceso cualitativo de trabajo y de impulso participativo.

Aseguró que todas las opiniones serán sistematizadas e incluidas, ya sea en el PGD, el PGOT o en los planes de las alcaldías.

Respecto a las dos prórrogas o ampliaciones que ha tenido el periodo de consulta del plan de desarrollo, Ramírez Kuri recalcó que se debió a demandas de distintos grupos sociales, “porque hubo como un despertar participativo que al detonar hace un efecto multiplicador. Hay sectores que piden un poco más de tiempo, empiezan a hacer propuestas distintos sectores sociales y, al mismo tiempo, el procesamiento también. En ese sentido, vamos a cumplir la prórroga hasta el 10 de abril”.

Aseguró que en este proceso hay una garantía de apertura, pues todos los habitantes de la Ciudad tienen derecho a tener voz, a expresarse y a dudar.

“Pueden estar tranquilos porque este proceso para la realización del Plan General de Desarrollo ha estado abierto a todas las voces. Es un proceso cultural y un proceso pedagógico de apropiarnos de la Ciudad que habitamos, pero también para cuidarla”, concluyó la funcionaria.