La consulta al proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) sigue aplazándose, y hay riesgo de que no sea discutido en el presente periodo ordinario de sesiones, como se había prometido, a decir de diputados locales.

Originalmente la consulta iba a concluir el 10 de enero, pero se decidió postergarla, por primera ocasión, hasta el 28 de febrero. El miércoles, por segunda vez, la jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que el periodo se amplió hasta el 10 de abril.

Ante esto, la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso local, Olivia Garza, sostuvo que la probabilidad de que no se apruebe el PGD en este periodo ordinario es alta, pues una vez que concluya la consulta todavía viene una etapa fundamental, que es integrar todas las propuestas ciudadanas, ajustar el documento y elaborar una nueva versión del Plan que refleje realmente esas aportaciones.

“Si el documento actualizado llegara al Congreso, en el mejor de los casos, en la segunda quincena de abril, estaríamos hablando de que restaría mes y medio antes de que concluya el periodo ordinario el 31 de mayo. Es un margen de tiempo reducido para un instrumento de esta magnitud, que debe analizarse con seriedad, responsabilidad y visión de largo plazo”, apuntó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, mencionó que con estos atrasos a la consulta, la aprobación del Plan General de Desarrollo podría irse hasta el próximo año.

“En este periodo ordinario no se va a aprobar porque, si se lo toman en serio, pues tienen que analizar absolutamente todas las observaciones, sistematizarlas, a modificar el proyecto, generar el nuevo documento, sustentarlo y después, en todo caso, enviarlo al Congreso. Esto me parece que ni siquiera en este año vamos a tener noticias sobre este Plan. Nosotros lo advertíamos, necesitábamos un Instituto de Planeación verdaderamente autónomo, independiente, un Instituto que le entendiera a los procesos de consulta”, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva, el pevemista Jesús Sesma, mencionó que no tienen certeza de cuándo podría aprobarse el plan, aunque confió en que sea este año.

“No lo sé [cuando podría aprobarse], es voluntad, tiempo, no lo sé, pero las condiciones para que se apruebe siempre existen… Lo que pediríamos es una reunión con el Instituto y que nos dieran la cronología, siempre hay que ponernos metas y fechas. Tu pregunta es algo a lo que no tengo respuesta, espero que sea este año, otro año de retraso, dos años de esta Legislatura que no podemos tener un Plan de Desarrollo, quien lo está sufriendo, y la víctima. es el desarrollo total en la Ciudad”, dijo.

El vocero de los diputados de Morena, Paulo García, pidió esperar. “Hay que revisar los tiempos. Sí decir que para nosotros es prioritario que se escuchen todas las voces, han sido muy intensos los foros, hemos visto bien que se manifieste la gente, que se exprese la gente… hay que ver los tiempos, no me anticiparía a decir que ya no alcanza. Tenemos, por ejemplo, hasta 60 días naturales, pero no quiere decir que nos vayamos a tope con el plazo”, subrayó.