Por segunda ocasión, se ampliará el plazo para la consulta pública para el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, con la finalidad de sumar más voces de la ciudadanía. La nueva fecha de término será el 10 de abril, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Originalmente, esta consulta se realizaría del 4 de noviembre de 2025 al 10 de enero de este año; sin embargo, el plazo se extendió por primera vez al 28 de febrero.

“Hemos recibido solicitudes, muchas voces de que se amplíe la consulta para que haya mayor participación y que continúe este diálogo social y, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril y eso nos garantiza que haya más participación de la gente”, dijo Brugada.

Al encabezar la inauguración del Foro Capital y Metrópoli, que tuvo lugar en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, en el marco de esta consulta pública, la mandataria resaltó la gran participación que ha habido en estos meses por parte de la ciudadanía para entablar diálogo sobre el futuro de la Ciudad en los próximos años.

Afirmó que en este proceso de diálogo —que lleva aproximadamente tres meses— se han generado alrededor de 200 mil propuestas, sugerencias y reflexiones que la ciudadanía ha hecho a través de 650 foros, encuestas, debates y otros espacios que se han abierto en la CDMX.

Confió en que todas las propuestas de la gente sean integradas y se logre construir “un gran documento visionario” para la capital del país rumbo a 2045.