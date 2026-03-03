Dirigentes panistas aseguraron que la elaboración y la consulta al proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México se está realizando con una alta dosis de improvisación y se efectúa en la oscuridad.

En rueda de prensa, la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, sostuvo que esta consulta, aunque ya se ha ampliado dos veces, se está haciendo “en lo oscurito”.

“Lamentablemente no se ha podido generar un consenso. La jefa de Gobierno no lo ha logrado en torno a la organización de nuestra Ciudad y nos preocupa mucho. Se están buscando hacer foros exprés, en lo oscurito, y en donde las opiniones y temas de socialización no están realmente llegando a las y los capitalinos”, dijo.

Destacó que el planteamiento de Acción Nacional para el PGD incluye, entre otros ejes, modernizar la gobernanza urbana, coordinación metropolitana, inversión para infraestructura estratégica, un gobierno digital transparente y fortalecer el trabajo de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos).

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario, Andrés Atayde, advirtió que el proceso de elaboración y consulta del proyecto del PGD ha estado marcado por una “alta dosis de improvisación” por parte del Gobierno capitalino.

Recordó que el proyecto fue dado a conocer apenas “tres o cuatro horas antes” de iniciar la consulta pública, lo que, dijo, evidenció un arranque desordenado que no se ha corregido en el proceso. El legislador también cuestionó que cerca de 45% del documento estuviera sustentado en Inteligencia Artificial, situación que fue advertida por especialistas y medios de comunicación.

El gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar la consulta pública del PGD, que terminaba este 28 de marzo, hasta el 10 de abril, para que un mayor número de personas participen en dicho proceso.