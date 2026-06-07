Junio, el mes del inicio de la Copa Mundial de Futbol en México, suma 214 asesinatos en el país en sus primeros cinco días, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ello representa un promedio de 42 víctimas diarias en el periodo del 1 al 5 de junio, la mayoría de ellas registradas el lunes pasado con 54 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el reporte diario de asesinatos de la SSPC.

Al momento, Guanajuato y Sinaloa se mantienen como los estados más violentos del mes con 21 asesinatos cada uno, seguidos del Estado de México, 19; Chihuahua, 15; Guerrero, 15; Michoacán, 15; Veracruz, 8.

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Sinaloa sigue azotada por la violencia entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” por el control del Cártel de Sinaloa, que tan sólo en mayo dejó más de 160 asesinatos ubicándose como el mes más violento de lo que va de 2026 en la convulsionada entidad.

En tanto, el 4 de junio fueron localizados dentro de un vehículo cuatro cadáveres, tres de ellos decapitados, en inmediaciones del Congreso de Guerrero, un estado en el que han repuntado los asesinatos por las pugnas entre los grupos criminales que se pelean los territorios para sus actividades ilícitas.

En Guanajuato ayer fue asesinado a balazos un menor de edad durante un ataque armado en el municipio de Irapuato, de acuerdo con autoridades locales.

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