El Congreso local exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia investigar de manera presuntos maltratos físicos y psicológicos a niñas y niños del kínder Colegio Británico Español, ubicado en la alcaldía Tláhuac.

Al presentar este Punto de Acuerdo, la diputada local Rebeca Peralta, explicó que el pasado 17 de febrero madres de niñas y niños que cursaron el ciclo escolar 2024-2025 en dicho plantel, solicitaron la intervención del Congreso, como lo documento EL UNIVERSAL, ante presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de sus hijas e hijos.

En los testimonios presentados se señalan que una profesora identificada como Miss Gloria golpeó, maltrató, castigó y efectuó violencia psicológica en contra de niñas y niños que tenía a su cargo.

Asimismo, se denunciaron aislamiento y encierros dentro de salones, encierros en baños, negativa de acceso al agua o al sanitario bajo el argumento de ahorro de insumos, humillaciones públicas, retiro de alimentos e intimidación hacia madres y padres que intentaron denunciar los hechos.

“Estas manifestaciones constituyen una petición ciudadana legítima que amerita atención institucional, sin que ello implique prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, ya que corresponde a las autoridades competentes investigar, esclarecer y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho”, sostuvo la legisladora.

Expuso que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ya inició la investigación; sin embargo, hasta el momento la indagatoria no ha presentado avances.

“Cada día que pasa sin resultados puede poner en peligro a niñas y niños; es necesario que presenten avances a la brevedad; por eso los estamos exhortando”, refirió.

Finalmente, el Congreso reiteró que los espacios educativos deben ser entornos libres de violencia y que, ante cualquier señalamiento que pueda afectar el bienestar y desarrollo de niñas y niños, es obligación del Estado actuar con prontitud, imparcialidad y enfoque de protección integral.

