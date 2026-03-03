Lo que comenzó como un reporte por violencia familiar terminó con seis personas detenidas y daños materiales en una oficina ministerial de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, oficiales acudieron a la colonia Pueblo de San Bartolo Ameyalco luego de que el Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertara sobre una emergencia en el cruce de Miguel Hidalgo y Privada Hidalgo.

En el lugar, un ciudadano informó a los policías que dentro de un domicilio dos personas se estaban agrediendo físicamente. Ambos fueron trasladados ante un Juez Cívico; sin embargo, ahí se determinó que el caso debía ser turnado al Ministerio Público.

Fue en la sede ministerial donde la situación escaló. Según el reporte, seis personas —tres mujeres de 29, 34 y 55 años, y tres hombres de 34, 40 y 63— manifestaron su inconformidad por la detención y comenzaron a causar destrozos. Puertas y ventanas de vidrio, escritorios y un módulo de atención ciudadana resultaron dañados.

Los oficiales intervinieron para controlar la situación y detuvieron a los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Tras un cruce de información, las autoridades señalaron que la mujer de 29 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de violencia familiar equiparada y robo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL