Un sujeto fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) por presuntamente haber apuñalado a dos perros, propiedad de su padre, en un domicilio en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, elementos de la Policía Auxiliar recibieron una alerta vía radio por una agresión en contra de dos canes en un inmueble de la calle Camino Real a San Lorenzo y Azteca, colonia El Manto.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, un hombre de 66 años de edad refirió que momentos antes sostuvo una discusión con su hijo, quien estaba en estado de ebriedad, y posteriormente atacó a sus dos mascotas con un arma blanca.

Detienen a presunto agresor de dos perros con arma blanca en Iztapalapa; habría estado en estado de ebriedad. Foto: Especial.

Por lo anterior, detuvieron a un hombre de 49 años de edad, quien fue presentado ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Mientras que los perritos, una hembra de raza pitbull, presentaba heridas en una pata y en la cabeza, y un macho mestizo, resultó herido en el lomo.

Los dos animales fueron atendidos por personal especializado en medicina veterinaria, indicó la SSC.

