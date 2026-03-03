El diputado local de Morena, Pedro Haces Lago, propuso que los establecimientos mercantiles de la Ciudad estén obligados a dar una hora de estacionamiento gratis a sus clientes o comensales.

Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, el legislador presentó una iniciativa para modificar el Artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles con la finalidad de que, cuando el establecimiento mercantil cuente con servicio de estacionamiento, ya sea propio o a través de cualquier modalidad de operación, administración, concesión, convenio o arrendamiento, garantice a las personas usuarias, “que acrediten consumo dentro del establecimiento, el otorgamiento de, al menos, una hora continua de estacionamiento gratuito”.

El legislador morenista dejó claro que esta propuesta no busca perjudicar a los comercios, sino poner reglas razonables y proporcionales que beneficien a todas y todos “y reconocer que acceder al consumo no debe de implicar cargas extras”.

“Cuando vamos a una plaza comercial, al cine, a un hospital, a un restaurante o a cualquier centro de captación social. Consumimos, pagamos y al final existe un doble cobro, el estacionamiento. En muchos casos ese cobro es excesivo, hay boletos que terminan costando lo mismo o aún más que la entrada al cine, y las tarifas se vuelven un abuso, sobre todo, en hospitales privados y en ciertas plazas comerciales. ¿Ustedes creen que esto es justo? No, no es razonable, es una injusticia, porque entonces pareciera que el negocio ya no es el consumo, sino el estacionamiento”, añadió el legislador.

Haces Lago sostuvo que esta propuesta no es una ocurrencia, pues hay antecedentes donde ya se ha reconocido la necesidad de garantizar minutos u hora gratuita validando el consumo.

“Cada vez más autoridades coinciden en algo: cobrar estacionamiento a quien ya consumió rompe la lógica de un servicio complementario, porque quien entra a comprar no está contando con un estacionamiento o esta garantía, está realizando también un consumo y bajo esa lógica, distintas entidades han impulsado esquemas de gratuidad y validación No hablamos de gratuidad absoluta, no hablamos de eliminar el servicio, no hablamos de imponer cargas desproporcionadas, hablamos de una medida razonable, una medida proporcional, una medida que reconoce el carácter accesorio de lo que es un estacionamiento”, argumentó.

