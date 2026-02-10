Tras más de 24 horas de bloqueo de manifestantes sobre Avenida Parque Lira por la supuesta privatización del Parque Lira derivado de la instalación de una experiencia inmersiva basada en Alicia en el País de las Maravillas, la alcaldía Miguel Hidalgo rechazó que se tratara de una privatización, sino de un rescate de la zona con inversión de la iniciativa privada.

"De ninguna manera se trata de una privatización, sino de un rescate con inversión privada sin gastar un peso del erario", señaló la demarcación en un comunicado.

Recordó que, para la celebración de esta experiencia inmersiva, la empresa LETSGO invertirá 4.1 millones de pesos en la rehabilitación del parque, mejorando iluminación, áreas verdes y mantenimiento general, sin costo para el erario.

La alcaldía Miguel Hidalgo recalcó que gran parte del Parque Lira permanecerá abierto al público sin restricciones, incluyendo el área de juegos infantiles, el skate park, el Deportivo Parque Lira, el Faro del Saber, la Biblioteca Carlos Chávez, así como los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) El Chorrito y Parque Lira.

Dejó claro que "Parque Lira seguirá siendo un espacio público y esta colaboración permitirá mejorar sus condiciones en beneficio de las y los vecinos".

Sobre el bloqueo, la demarcación detalló que desde la noche de este lunes se alcanzaron acuerdos con la mayoría de las personas manifestantes para liberar la vialidad; sin embargo, un grupo minoritario decidió mantener el bloqueo pese a las pláticas.

"Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la alcaldía y a no dejarse llevar por versiones con fines políticos que buscan desinformar y generar confrontación en un tema que debe unir a la comunidad", concluyó.

A mediodía vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo cumplieron más de 24 horas de mantener bloqueada la circulación en Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur, en protesta por el cierre del Parque Lira derivado del montaje de un evento privado. La manifestación ha generado afectaciones viales en la zona desde el inicio del bloqueo.

Los manifestantes señalaron que el cierre del parque motivó la protesta y demandaron información sobre el uso del espacio y los trabajos realizados en el lugar. A través de mensajes dirigidos a conductores, indicaron que mantendrán la movilización mientras no exista respuesta de las autoridades, lo que ha prolongado el bloqueo por más de un día.

