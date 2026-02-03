La alcaldía Miguel Hidalgo anunció que, a partir del 25 de febrero, el Parque Lira albergará una experiencia inmersiva e interactiva inspirada en el libro Alicia en el País de las Maravillas, y la productora invertirá 4 millones 100 mil pesos para la rehabilitación y el mantenimiento integral del jardín público.

En conferencia de prensa, el edil Mauricio Tabe detalló que este proyecto es un trabajo conjunto entre la productora LETSGO y la demarcación. El evento consistirá en un recorrido de más de un kilómetro que integrará música original, iluminación avanzada, mapping y actuaciones en vivo.

Los horarios de visita serán de 19:00 a 22:00 horas y las entradas se podrán adquirir a través de la página oficial alicialucesymaravillas.com con costos a partir de los 320 pesos; el alcalde detalló que los vecinos de las colonias Tacubaya, Miguel Garza y San Miguel Chapultepec contarán con un beneficio especial, ya que podrán tener acceso gratuito a las instalaciones.

Alcaldía Miguel Hidalgo albergará experiencia inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Foto: Especial.

El edil subrayó que la aportación realizada por la empresa será completamente transparente y se destinará a la reiluminación, mejora de andadores e infraestructura general del parque.

“El espectáculo utiliza tecnología LED de última generación, lo que minimiza el impacto ambiental y respeta el entorno natural del parque. Además, una parte importante del Parque Lira permanecerá abierta al público, y se implementará un nuevo programa social que permitirá a vecinas y vecinos de colonias como Daniel Garza, Tacubaya y San Miguel Chapultepec disfrutar gratuitamente de esta experiencia”, precisó.

Tabe aseguró que las áreas donde se desarrollará el evento no se verán comprometidas, por lo que continuarán operando con normalidad espacios como el skate park, la zona de juegos infantiles y el deportivo.

Reiteró que el proyecto se realiza con total apertura y diálogo con la comunidad, además de contar con el conocimiento del INAH, así como con los estudios técnicos necesarios para garantizar la protección del patrimonio histórico y el cuidado del medio ambiente.

Felipe Lima, director creativo de LETSGO, agregó que esta experiencia se diferencia de otras por la interacción directa de los actores con el público.

Mencionó que, el recorrido contará con 24 instalaciones que proyectarán texturas y mapping sobre los árboles del parque. Además, tendrá servicio de estacionamiento y valet parking.

