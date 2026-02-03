Más Información

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Tras la registrada la tarde de ayer en un inmueble ubicado en la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, por acumulación de gas LP, el alcalde informó que se lleva a cabo el apuntalamiento de la vivienda.

Esto a fin de dar acceso a peritos para realizar las investigaciones correspondientes y a habitantes para retirar sus cosas personales.

Protección Civil y Dirección de Obras realizan apuntalamiento de vivienda en alcaldía Álvaro Obregón tras explosión. Foto: Especial.
El edil señaló en X que los trabajos al interior del inmueble, ubicado en la calle de Progreso número 7, los realizan personal de Protección Civil y de la Dirección de Obras de la .

La zona permanece acordonada y con carretillas, así como con palos de madera colocados al interior entre el techo y el suelo, para sostener las estructuras y evitar incidentes.

Protección Civil y Dirección de Obras realizan apuntalamiento de vivienda en alcaldía Álvaro Obregón tras explosión. Foto: Especial.
publicó este lunes que las personas que se encontraban al interior del inmueble lograron salir por su propio pie y fueron valoradas en el lugar por personal de servicios médicos, quienes diagnosticaron crisis nerviosa, sin ameritar traslado hospitalario.

