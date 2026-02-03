Tras la explosión registrada la tarde de ayer en un inmueble ubicado en la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, por acumulación de gas LP, el alcalde Javier López Casarín informó que se lleva a cabo el apuntalamiento de la vivienda.

Esto a fin de dar acceso a peritos para realizar las investigaciones correspondientes y a habitantes para retirar sus cosas personales.

Protección Civil y Dirección de Obras realizan apuntalamiento de vivienda en alcaldía Álvaro Obregón tras explosión. Foto: Especial.

El edil señaló en X que los trabajos al interior del inmueble, ubicado en la calle de Progreso número 7, los realizan personal de Protección Civil y de la Dirección de Obras de la alcaldía Álvaro Obregón.

La zona permanece acordonada y con carretillas, así como con palos de madera colocados al interior entre el techo y el suelo, para sostener las estructuras y evitar incidentes.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que las personas que se encontraban al interior del inmueble lograron salir por su propio pie y fueron valoradas en el lugar por personal de servicios médicos, quienes diagnosticaron crisis nerviosa, sin ameritar traslado hospitalario.

