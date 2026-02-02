Bomberos de la Ciudad de México atendieron la tarde de este lunes una explosión por acumulación de gas en una casa habitación ubicada en la colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información confirmada por Bomberos de la Ciudad de México, la emergencia fue reportada vía C2 Poniente alrededor de las 15:10 horas, en un domicilio localizado en la calle Progreso número 7, esquina con Industria.

Tras la explosión, las personas que se encontraban al interior del inmueble lograron salir por su propio pie y fueron valoradas en el lugar por personal de servicios médicos, quienes diagnosticaron crisis nerviosa, sin ameritar traslado hospitalario.

Explota una vivienda por fuga de gas en la alcaldía Álvaro Obregón (02/02/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Lee también Rehabilitación del Periférico Norte; proyectan obras para prevenir inundaciones en temporada de lluvias

Una célula de Bomberos de la Ciudad de México realizó labores de control de riesgos, al confirmar que el incidente fue originado por una deflagración de gas LP. En el sitio también se efectuó el rescate de un canino.

Al lugar acudieron diversas unidades de emergencia, las cuales llevaron a cabo la inspección del inmueble para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad en la zona.

Explota una vivienda por fuga de gas en la alcaldía Álvaro Obregón (02/02/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv