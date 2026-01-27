Más Información

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y elementos de Protección Civil atendieron este lunes un registrado en una vivienda abandonada ubicada en la colonia San Rafael, .

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la calle Guillermo Shultz y habría sido provocado aparentemente por la al interior del inmueble. Las llamas generaron una intensa columna de humo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia de manera inmediata.

Bomberos, personal de Protección Civil y servicios médicos realizaron labores de control y sofocación del fuego, así como la evacuación preventiva de varias personas, muchas de ellas en situación de calle, que se encontraban en las inmediaciones del predio afectado.

A través de redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que el incendio ya se encuentra bajo control y no se reportan personas lesionadas hasta el momento. Las autoridades permanecen en la zona para descartar riesgos y realizar la evaluación de daños correspondientes.

