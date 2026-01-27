Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y elementos de Protección Civil atendieron este lunes un incendio registrado en una vivienda abandonada ubicada en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la calle Guillermo Shultz y habría sido provocado aparentemente por la quema de basura al interior del inmueble. Las llamas generaron una intensa columna de humo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia de manera inmediata.

Bomberos, personal de Protección Civil y servicios médicos realizaron labores de control y sofocación del fuego, así como la evacuación preventiva de varias personas, muchas de ellas en situación de calle, que se encontraban en las inmediaciones del predio afectado.

A través de redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que el incendio ya se encuentra bajo control y no se reportan personas lesionadas hasta el momento. Las autoridades permanecen en la zona para descartar riesgos y realizar la evaluación de daños correspondientes.

dmrr/cr