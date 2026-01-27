La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, precisó que la reglamentación para la circulación correcta de scooters y bicis eléctricas es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad (Semovi), aunque informó que compartirán con la dependencia capitalina las opiniones que recibieron por parte de las empresas cuando legislaron sobre este tema de micromovilidad.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que los scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas siguen circulando sin restricciones en las calles de la Ciudad de México, aunque desde hace cinco meses el Congreso legisló en la materia.

Al respecto, la legisladora recordó que recibieron y escucharon las opiniones de las empresas que se dedican a la fabricación de scooters y bicis eléctricas, por lo que harán llegar estas opiniones a la Semovi para que puedan ser integradas en la reglamentación de la ley.

“Ya también lo traemos en el tintero porque nosotros recibimos a los que hacen los scooters; nosotros escuchamos sus opiniones, legislamos y en el tema del Reglamento, pues obviamente esas opiniones que recogimos ahora las tenemos que trasladar con el secretario de Movilidad para el Reglamento; entonces, eso es lo que estaremos haciendo. Hicimos una memoria, firmamos unas minutas, eso lo trasladaremos para que sea contemplado”, comentó.

El 15 de agosto de 2025, el Congreso capitalino reguló los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepes) y dio un plazo de 360 días para que la administración local realice las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México para su correcta aplicación.

¿Cuánto ganará el gobierno por esta regulación?

La regulación de las bicimotos y scooters en la Ciudad de México generaría una recaudación de hasta 385 millones de pesos a favor del Gobierno capitalino.

El dictamen para regular la micromovilidad contenía un análisis de impacto presupuestal, elaborado por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Poder Legislativo local, en donde se detalla que derivado de que las modificaciones propuestas afectan conceptos relacionados a obligaciones y contribuciones de pagos de derechos por la documentación reglamentaria y sanciones de tránsito, sí habría una recaudación importante.

“De acuerdo al análisis y estimación realizada por esta Unidad, se puede concluir que el cambio legislativo sí representaría un impacto presupuestal a las finanzas de la Ciudad de México, el cual se vería reflejado en materia de ingresos (recaudación)… por lo que, en un caso hipotético, como lo marca el cambio legislativo, en donde se contemplen los costos por cada 10 mil Vemepe, el impacto a los ingresos de la Ciudad de México oscilaría entre 21 millones 531 mil 100 y 385 millones 234 mil pesos. Es importante mencionar que las cifras anteriormente mostradas dependen de la sanción a la que se haga acreedor el ciudadano y del número de Vemepe que se encuentren en circulación”, se detalla.

